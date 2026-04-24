Ekipler 80 metrelik uçuruma yuvarlanan vatandaş için seferber oldu

00:4224/04/2026, Cuma
IHA
Uçurumdan düşen yaralı ekiplerce kurtarıldı.
Antalya’da 80 metrelik uçuruma yuvarlanan 41 yaşındaki adam, ekipleri harekete geçirdi. Jandarma, itfaiye ve AFAD’ın koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde 80 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan adam, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karaöz Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan bir kişi, Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdaki ormanlık alandan bir erkek sesinin geldiği bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde yapılan araştırmalar sonucunda Murat Ö.’nün (41) Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yerde yatar halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan Murat Ö. jandarma,

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Murat Ö. Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



