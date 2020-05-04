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Gündem Ekipler incelemeyi tamamladı Yılmaz Özdilin Bodrumdaki villasını kaçak inşaatla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi
MUĞLA

Ekipler incelemeyi tamamladı: Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasını kaçak inşaatla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına 4.6 milyon TL'ye Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Özdil'in Bodrum'da kaçak eklemelerle değerini katladığı villası.
Özdil'in Bodrum'da kaçak eklemelerle değerini katladığı villası.

Bodrum'un Bitez Mahallesi’nde Sözü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya villa satın aldı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki arsa ve evi deniz kenarına 'kaydı' iddiası
GÜNDEM
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki arsa ve evi deniz kenarına 'kaydı' iddiası

Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var
GÜNDEM
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var

Ofis olarak gözüktü ancak villaya çevrildi

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasına eklediği kaçak yapılar görüntülendi
OYNAT 01:00
Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasına eklediği kaçak yapılar görüntülendi
Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler ardından da bugün villaya giderek inceleme yaptı.


Kaçak inşaatı yapıp imar affına başvurdu

310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var
FOTOĞRAF 10
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Gazeteci Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı.
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Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi.
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Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil’in evine gelerek incelemelerde bulundu.
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Özdil’in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı.
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Bodrum Belediye Başkanı işin peşinde olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bitez-Aktur’da basına konu olan parsel ve mülkle ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle inceleme yaptım. İnceleme sonuçlanınca kamuoyu tüm detaylarıyla bilgilendirilecektir” açıklamalarından bulundu.
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Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
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Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
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Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
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Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
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Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var
Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez'deki villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Uydu görüntülerinden yakayı ele verdi

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine Bodrum'da aylardır kaçak yapılarla mücadele eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimatın Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edilmesi bekleniyor.

Yalan beyanda bulunduğu için ayrıca suç duyurusu yapılacak

Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

  • Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Ülgen, "Bodrum yarımadasındaki kaçak yapıların tümü ciddi bir denetim altında. Yılmaz Özdil'in de evi denetleniyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlık yetkilileri villada gerekli ölçümleri yaptılar" dedi.
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Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

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