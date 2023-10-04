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Ekipler yakalamak için peşine düştü: Nakil sırasında kaçan angus limanda paniğe neden oldu

İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslarlardan biri, TIR'a nakli sırasında kaçtı. İlçe merkezine kaçan angus, girdiği sazlıkların arasında kaybolduktan sonra vatandaşların ihbarı ile ekipler tarafından yakalandı.

18:11 . 4/10/2023 Çarşamba
DHA
İskenderun Limanı'nda kaçan angus yakalandı.

İskenderun Limanı'nda kaçan angus yakalandı.

Hatay'da İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenen anguslardan biri kaçtı. Araçların arasında koşup, paniğe neden olan angus ekipler tarafından yakalandı.


İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslarlardan biri, TIR'a nakli sırasında kaçtı. İlçe merkezindeki sokaklarda koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Kısa süreli paniğe neden olan angus, sazlıkların arasına kaçıp gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, angusu yakaladı.



#Hatay
#İskenderun
#Angus
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