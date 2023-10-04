|
Gündem

Bodrum kruvaziyerle gelen 2 bin 63 turisti ağırladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2 bin 63 turist geldi.

17:48 . 4/10/2023 среда
AA
Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2063 turist geldi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2063 turist geldi.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki, 2063 yolcu ve 1131 personelin yer aldığı dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu gemiden inenler, sahil bandında yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.



#Bodrum
#Muğla
#Kruvaziyer
#Turist
1 час назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara uygun kredi ve uzun vade fırsatı