Bodrum kruvaziyerle gelen 2 bin 63 turisti ağırladı

Kruvaziyerle gelen turist sayısı ilk 6 ayda 482 bin 925 ile rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin turizmde bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyledi. Uraloğlu, kruvaziyer gemi sayısında yüzde 32,5 yolcu sayısında yüzde 88,8 artış olduğunu kaydetti.