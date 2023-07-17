Kruvaziyer turizminde rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünya turizminde yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkemizin cazibe merkezi haline dönüştüğünü belirtti.
Türkiye turizmde en bereketli dönemlerinden birini yaşıyor. Kuşadası, İstanbul, Çeşme, Bodrum ve Çanakkale’deki limanlar kruvaziyer gemileriyle gelen ziyaretçiler sayesinde dolup taşarken, turizm cenneti destinasyonlarına olan yoğun ilgi havalimanı yolcu sayılarına da yansıyor. İlk yarıda havalimanları 64 milyondan fazla yolcu ağırladı. Ocak-haziran döneminde limanlara demir atan kruvaziyer gemi sayısı da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 420’ye çıktı. Aynı dönemde yolcu sayısı da yüzde 88,8 yükselişle 482 bin 925 oldu.
DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞIYORUZ
Türkiye’nin bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor kırıldığını bildirdi. Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörünün sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi” dedi.
KUŞADASI İLK SIRADA
Türkiye limanlarına kruvaziyer gemisiyle gelen gemi ve yolcu sayılarında ilk sırada Kuşadası Limanı yer aldı. Bu yılın haziran ayında Kuşadası Limanı’na 66 kruvaziyer gemisi giriş yaptı, 100 bin 638 yolcu ağırlandı. Ocak-Haziran döneminde ise Kuşadası Limanı’na 191 gemi uğradı, 258 bin 719 yolcu geldi. Yine haziran ayında İstanbul limanlarına 22 gemi, 44 bin 744 yolcu taşıdı. İlk 6 aylık dönemde de İstanbul limanlarına 72 kruvaziyer gemisi 115 bin 760 ziyaretçi getirdi. Çeşme Limanı’na geçtiğimiz ay 14 gemi uğrarken, 11 bin 721 turist giriş yaptı. Ocak-haziran döneminde ise 34 kruvaziyer gemisi Çeşme Limanı’na toplam 20 bin 139 yolcu ulaştırdı. Yılın ilk 6 aylık dönemi baz alındığında Bodrum Limanı’na 29 gemi ile 23 bin 332 yolcu taşındı. Aynı süreçte, Çanakkale Limanı’na 18 gemi demirlerken, 9 bin 86 yolcu giriş yaptı. İlk 5 liman dışındaki diğer yerlere toplam 76 gemi, 55 bin 889 yolcu getirdi.
Havalimanları 64 milyondan fazla yolcu ağırladı
Türkiye'nin turizm cenneti destinasyonlarına olan ilgi havalimanı yolcu sayılarına rekor kırdırıyor. Ocak-haziran döneminde İstanbul Havalimanı 35,8 milyon, Antalya Havalimanı 12,9 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4,7 milyon yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı’nda cumartesi günü rekor uçuşun gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "207 bin 84 yolcu. Durmak yok; uçmaya devam!" ifadelerini kullandı. Aynı gün Antalya Havalimanı'ndan bin 164 uçuş gerçekleştirildi. Turizm merkezlerinde ağırlanan toplam yolcu sayısı da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 51 milyon 338 binden 64 milyon 189 bine ulaştı.