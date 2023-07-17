Kruvaziyer turizminde rekor

Hazine ve Maliye Bakanlığı benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı. İki nedenle ÖTV'de zam yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi. 2016'dan bu yana neredeyse hiç vergi artışının yapılmadığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumunda olduğu vurgulandı.