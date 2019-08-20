Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan ve yat tatilinden niye vazgeçmiyor?

Selin yaşandığı gün ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki üzerine Bodrum tatiline ara verip Pazar günü İstanbul’a gelmişti. Kısa esnaf ziyaretinden sonra aynı gün 15.40 uçağıyla Bodrum’a döndüğü ortaya çıkan İmamoğlu’nun Bodrum’dan niçin vazgeçemediği merak ediliyor.
İmamoğlu, terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına da Twitter’dan attığı şu mesajla destek verdi: “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.”
Bu gönderiyi Instagram'da gör27 Haziran seçimleriyle #İBB Başkanlığı görevini devralan #Ekremİmamoğlu, 15 gün arayla iki defa tatile çıktı. Konserleri ve festivalleri en önden izleyen İmamoğlu, İstanbul'a can ve mal kaybının yaşandığı sel felaketinden bir gün sonra geldi. 🤔 Not: Ekrem İmamoğlu, dün ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra 15.40 uçağıyla Bodrum'a geri döndü. 🤫
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