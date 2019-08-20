Gündem Ekrem İmamoğlu Bodrumdan ve yat tatilinden niye vazgeçmiyor?
POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan ve yat tatilinden niye vazgeçmiyor?

Selin yalandığı Cumartesi günü ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki üzerine pazar günü Bodrum'daki tatilini kesip İstanbul'a gelmişti. Ancak kısa esnaf ziyaretinden sonra aynı gün saat 15.40 uçağı ile Bodrum'a döndüğü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Bodrum'dan ve yat tatilinden neden vazgeçemediği merak ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da bir yatta çekilmiş fotoğrafı istanbul'da sel felaketinin yaşandığı gün Twitter'da paylaşıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da bir yatta çekilmiş fotoğrafı istanbul'da sel felaketinin yaşandığı gün Twitter'da paylaşıldı.

Selin yaşandığı gün ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki üzerine Bodrum tatiline ara verip Pazar günü İstanbul’a gelmişti. Kısa esnaf ziyaretinden sonra aynı gün 15.40 uçağıyla Bodrum’a döndüğü ortaya çıkan İmamoğlu’nun Bodrum’dan niçin vazgeçemediği merak ediliyor.
İmamoğlu, terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına da Twitter’dan attığı şu mesajla destek verdi: “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.”

İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü
GÜNDEM
İmamoğlu kırmızı yelekli şovundan sonra Bodrum'a geri döndü

İmamoğlu 'hayırlı işler' dedi çekti gitti
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İstanbul'da sel felaketi yaşanmasına rağmen Bodrum'daki tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaydan bir gün sonra şehre geldi. Selin zarar verdiği yerlerde incelemeler yapan İmamoğlu’na bölge esnafı büyük tepki gösterdi.
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İSKİ’den yetkililerin yağıştan 4 saat sonra geldiğini anlatan esnaf Abdullah Şahin, “O saatten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmamıştı. Sabah İmamoğlu geldi ancak yaptığı tek şey altgeçidin başında basın açıklaması oldu. Esnafın derdi ya da sıkıntısı var mı, sormadan gitti. Benim 300 bin TL zararım var” diye konuştu.
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200 bin TL zararı olduğunu söyleyen Yusuf Yaylagül, “Ekipler çok geç geldi. 10 torba mal kurtarabildik. Geri kalanı çöp oldu” derken, yine aynı çarşıda esnaflık yapan Rıza Çalışkan ise “Burası turizm bölgesi ancak rezillik diz boyu” şeklinde konuştu.
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Dükkanı zarar gören bir başka esnaf Yüksel Özdemir de şunları söyledi: “Büyük sıkıntıdayız. Mallarımız kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı İmamoğlu geçmiş olsuna geldi. Bize ne durumda olduğumuzu sormasını beklerdik, ancak o ‘Geçmiş olsun hayırlı işler’ dedi ve çekip gitti. Meteoroloji uyarmasına rağmen neden hiçbir önlem alınmadı.”
İmamoğlu 'hayırlı işler' dedi çekti gitti
İstanbul'da sel felaketi yaşanmasına rağmen Bodrum'daki tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaydan bir gün sonra şehre geldi. Selin zarar verdiği yerlerde incelemeler yapan İmamoğlu'na bölge esnafı büyük tepki gösterdi.
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