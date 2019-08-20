Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan ve yat tatilinden niye vazgeçmiyor?

İSKİ’den yetkililerin yağıştan 4 saat sonra geldiğini anlatan esnaf Abdullah Şahin, “O saatten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmamıştı. Sabah İmamoğlu geldi ancak yaptığı tek şey altgeçidin başında basın açıklaması oldu. Esnafın derdi ya da sıkıntısı var mı, sormadan gitti. Benim 300 bin TL zararım var” diye konuştu.