Ekrem İmamoğlu 'darbe' toplantısını değerlendirdi: Genel Başkana ihanet etmedim çok ayıp

Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de işler gün geçtikçe karışıyor. Değişim isteyen partililerin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde yaptığı Zoom toplantısı ortaya çıkmış ve toplantının amacının "Kılıçdaroğlu'nu devirmek" olduğu düşünülmüştü. Gizli toplantının medyaya sızdırılmasıyla partide ana gündem ihanet oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, böyle toplantıların olabileceğini belirterek sadece "Etik olarak rahatsız edici" bulduğunu belirtti. Bu durum muhalif kesimden çok sayıda tepki görürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Toplantının 'ihanet' olarak nitelendirilmesini doğru bulmayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yok canım. Herkesin sorumlulukları var. Ben Genel Başkan'la da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel Başkan'la konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani. O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok. Alışılageldik bir taktik.