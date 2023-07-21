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Ekrem İmamoğlu 'darbe' toplantısını değerlendirdi: Genel Başkana ihanet etmedim çok ayıp

CHPli isimlerin bir arada olduğu gizli toplantının medyaya sızdırılması sonrası başlayan kriz devam ediyor.. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son açıklamasında değişimle ilgili düşüncelerini toplumla paylaşacağını belirterek "Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor" dedi. Toplantının 'ihanet' olarak nitelendirilmesini doğru bulmayan İmamoğlu, "Yok canım. Genel Başkan'la konuşuyorum bu mevzuları. Başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani" ifadelerini kullandı.

14:56 . 21/07/2023 Cuma
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Kılıçdaroğlu-İmamoğlu

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu

Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de işler gün geçtikçe karışıyor. Değişim isteyen partililerin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde yaptığı Zoom toplantısı ortaya çıkmış ve toplantının amacının "Kılıçdaroğlu'nu devirmek" olduğu düşünülmüştü. Gizli toplantının medyaya sızdırılmasıyla partide ana gündem ihanet oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, böyle toplantıların olabileceğini belirterek sadece "Etik olarak rahatsız edici" bulduğunu belirtti. Bu durum muhalif kesimden çok sayıda tepki görürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, "Bu videoya gerek kalmaksızın 1-2 hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım." dedi.

"Ben başından beri arayışı olan bir insanım, ayıp yani"

Toplantının 'ihanet' olarak nitelendirilmesini doğru bulmayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yok canım. Herkesin sorumlulukları var. Ben Genel Başkan'la da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel Başkan'la konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani. O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok. Alışılageldik bir taktik.

"Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor"

Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor."


CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"

Barış Yarkadaş İmamoğlu'nu topa tuttu: Eş genel başkan gibi oturmuş oraya grup başkanına siyasi yön çiziyor
Barış Yarkadaş İmamoğlu'nu topa tuttu: Eş genel başkan gibi oturmuş oraya grup başkanına siyasi yön çiziyor

CHP'li Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sızdırılan Zoom toplantısı üzerinden eleştirdi. İmamoğlu'nun o toplantıya başkanlık yaparak parti hiyerarşisini ortadan kaldırdığını söyleyen Yarkadaş. "Yetkisi olmadığı halde bir yetki kullanmaya çalışarak adeta kendisini paralel genel başkan ilan etmiş. Eş genel başkan gibi oturmuş oraya, grup başkanına ve grup başkanvekiline siyasi yön çiziyor ve o arkadaşlar da bu normalmiş gibi onu kabul ediyorlar. Belediye başkanı parti hiyerarşisinde en alttadır. Belediye başkanı, ilçe örgüt toplantısına gittiğinde, ilçe başkanı onun siyasi amiri olduğu için ilçe başkanının kendisine söz vermesini bekler. İmamoğlu ve oradaki arkadaşlar parti kültürünü ve parti hiyerarşisini ortadan kaldırarak absürt bir ilişki içerisine girmişler." sözleriyle İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi.



#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Zoom
34 dakika önce
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