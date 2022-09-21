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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu için karar günü: Mahkeme ceza verirse 'siyaset yasağı' geliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

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Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu için karar günü: Mahkeme ceza verirse siyaset yasağı geliyor
Ekrem İmamoğlu

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında bugün karar çıkabileceği iddia edildi. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

1 Haziran'da karar bekleniyordu

28 Nisan’da yapılan duruşmada savcının mütalaasını vermesi nedeniyle 1 Haziran’da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. Ancak 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin beklentilerin aksine İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’ın tanık dinlenmesi ve delillerinin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

Mahkemenin hakimi değişti

Bu karardan 18 gün sonra yayınlanan Hakimler Savcılar kararnamesiyle Hakim Hüseyin Zengin, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Samsun’a tayin edildi. Zengin’in yerine ise Anadolu Adliyesi 11. Asliye Mahkemesi hakimi Mehdi Komşul atandı. İmamoğlu cephesi, mahkeme hakimin değiştirilmesine rağmen bu duruşmada bir karar verilmesini beklemiyor.

Mansur Yavaş desteğe geliyor

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için bugün duruşma salonunda olacak. Yavaş sosyal medya hesabından, “Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi, her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu.” paylaşımı yaptı.

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