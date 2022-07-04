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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu yine Avrupa'ya şikayet etti: Bu kez hedef Türk iş dünyası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra merkezli medya kuruluşuna çok tartışılacak demeçler verdi. Türkiye ekonomisini hedef alan İmamoğlu, İngiliz basınına adeta Türk iş dünyasını şikayet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu yine Avrupaya şikayet etti: Bu kez hedef Türk iş dünyası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İngiltere basınından Financial Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hedef Türk iş dünyası

Daha önce kendini cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçenler arasında gösteren konuşan İmamoğlu, Türkiye'deki iş dünyasını hedef alan ifadeler kullandı.

İmamoğlu, "Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için ekonomik kriz nedeniyle kabahatli" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var" diye konuştu.

Financial Times: Erdoğan'ın olası rakibi

Öte yandan Londra merkezli gazete, bir kez daha "İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri olarak görülüyor" tespitini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında "büyüyen bir ivme" olduğu öne sürülerek, ancak anketlerde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan daha az popüler olduğunu gösterdiği belirtildi.

  • Kendi adaylığını dışlamayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını alenen desteklediği kaydedildi.

Bununla birlikte İmamoğlu'nun, "seçim zamanlaması belirsizken, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamayacağı konusunda bir tartışmaya girmenin doğru olmadığını" söylediği aktarıldı.

"Görevden alınabilirim"

Doğru adayı seçmenin "çok çok önemli” olacağını anlatan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde, kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.

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