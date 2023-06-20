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Ekrem İmamoğlu'dan bir kez daha 'değişim' açıklaması: Zamanı geldiğinde paylaşacağım

CHP'de seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmaları devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yeni bir açıklama geldi. Daha önce "Gerekiyorsa Genel Başkan değişimini de kapsamalı" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İmamoğlu, "Değişim şarttır, değişim iyidir. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Geç olmadan paylaşmak zorundayım. Doğru zaman olmak zorunda. Buna yönelik çalışmalar sürüyor." açıklamasında bulundu.

13:30 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'de değişimin şart olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zamanı geldiğinde açıklama yapacağını ifade etti.

CHP'de değişimin şart olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zamanı geldiğinde açıklama yapacağını ifade etti.

CHP'de seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmaları devam ediyor. Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye devam ederken, genel başkanlığa aday olacağı öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir gönderme daha: Değişim şarttır

Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır.

"Zamanı geldiğinde paylaşacağım"

Bunun bir usulü vardır. Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz, milletimiz ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zaman en doğru üslupla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmam. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Geç olmadan paylaşmak zorundayım. Doğru zaman olmak zorunda. Buna yönelik çalışmalar sürüyor."



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Kemal Kılıçdaroğlu
37 dakika önce
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