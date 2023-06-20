Ekrem İmamoğlu'dan bir kez daha 'değişim' açıklaması: Zamanı geldiğinde paylaşacağım

CHP'de değişimin şart olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zamanı geldiğinde açıklama yapacağını ifade etti.
CHP'de seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmaları devam ediyor. Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye devam ederken, genel başkanlığa aday olacağı öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yeni bir açıklama geldi.
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir gönderme daha: Değişim şarttır
Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: