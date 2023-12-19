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Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Meral Akşener'e cevap: Bazen haddini aşan cümleler kurabiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in peş peşe gelen istifalarla ilgili CHP yönetimini işaret edip partisine yönelik bir operasyon olduğunu ifade ederek "Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aynı tonda cevap geldi. İmamoğlu "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

16:39 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:41 - 19/12/2023 Salı
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Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener
Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener

İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimlerde ittifak teklifini reddetmesi sonrası peş peşe yaşanan istifalar gündeme bomba gibi düşmüştü. İstifalara bir süredir sessiz kalan Genel Başkan Meral Akşener ise bugün sert bir çıkışta bulundu.


Uşak'ta konuşan Akşener, son günlerde yaşanan art arda istifalarla ilgili olarak
“Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı” dedi. Akşener, “Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım”
ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik eleştirisini artıran Akşener, yerel seçimlere bir kez daha tek başlarına gireceklerini ifade etti.


İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurtköy Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Akşener'e üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.


"Kötü sözleri kulağım hiç duymuyor"


İmamoğlu şunları söyledi;


"Şimdi yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor."

"Deprem bize rast geldi"


Deprem felaketi ile ilgili de tuhaf cümleler kullanan İmamoğlu
"Ülkemizi sarsan deprem gündemi ne yazık ki bizim dönemimize rast geldi.Biz tarihte en zor dönemlerden birinde İstanbul'a hizmet ediyoruz."
ifadelerini kullandı.


Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Savaş ilanı kabul ediyorum
Akşener İYİ Parti'deki istifa dalgasına ateş püskürdü: Savaş ilanı kabul ediyorum

Yerel seçimlerine ittifaksız girme kararının ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etmesi muhalefeti iyice karıştırdı. Uşak'ta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener partisine savaş açıldığını iddia ederek şunları söyledi; "İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar"


#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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