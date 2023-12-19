Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Meral Akşener'e cevap: Bazen haddini aşan cümleler kurabiliyor

İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimlerde ittifak teklifini reddetmesi sonrası peş peşe yaşanan istifalar gündeme bomba gibi düşmüştü. İstifalara bir süredir sessiz kalan Genel Başkan Meral Akşener ise bugün sert bir çıkışta bulundu.
CHP'ye yönelik eleştirisini artıran Akşener, yerel seçimlere bir kez daha tek başlarına gireceklerini ifade etti.
İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurtköy Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Akşener'e üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Kötü sözleri kulağım hiç duymuyor"
İmamoğlu şunları söyledi;