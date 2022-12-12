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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı

Altılı masada Cumhurbaşkanını adayı tartışmaları devam ederken Ekrem İmamoğlu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" açıklamasıyla 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına göz kırptı.

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Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlundan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı
Ekrem İmamoğlu

Toplantı üstüne toplantı yapan ancak Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada 'adaylık' krizi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için parti kurmaylarını ikna etti ancak altılı masa ortakları ise bu karara sıcak bakmıyor. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak aday' vurgusuyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday çıkarmak istiyor.

Öte yandan CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Kaftancıoğlu'nun İmamoplu hakkında 'şizofren' dediği iddiaları gündemdeyken CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programında Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile tokalaşmamıştı.

"Karar altılı masanındır"

Tartışmalar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap veren İmamoğlu, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." dedi. Küçükkaya'nın "Peki sizin?" diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu "Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Topu altılı masaya attı

İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırptı.

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