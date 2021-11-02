Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrolara getirilen internetin reklamını yapmak için M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuna bindi. O anlarda Twitter hesabından canlı yayın yapılmak istendi ancak internet kesildiği için başarılı olunamadı. İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.

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