Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu İBB Meclisi'nin gündeminde: 25 yıl geriden geliyor

Hasanoğlu, "İmamoğlu Haliç'te bir tören düzenliyor ve orada 'Haliç cazibe merkezi haline geliyor.' diyor. Ne zaman söylüyor? İki gün önce. Kim? İBB Başkanı, mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı. Gündemde kalması lazım. Hemen çare nerede? Haliç'te. 'Gidelim, orada görüntü verelim.' Haliç'te yelken yarışları, kano yarışları, su sporları ilk kez ne zaman yapıldı? 2000-2001 yılında... Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur Başkan Bodrum'da, deprem olur Başkan kayakta, kar yağar Başkan balıkçıda, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez Başkan Haliç'te. Ah, ah, ah..." ifadelerini kullandı.