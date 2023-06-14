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Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu İBB Meclisi'nin gündeminde: 25 yıl geriden geliyor

AK Parti İstanbul Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun her felakette İstanbulluyu kaderine terk ettiğini anımsatan AK Partili Hasanoğlu, "Ekrem Bey, yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur başkan Bodrum'da, deprem olur başkan kayakta, kar yağar başkan balıkçı da, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez" ifadelerini kullandı.

22:15 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Arşiv - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Arşiv - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, haziranın çevre ayı olduğunu hatırlattı.

İBB'nin çevreyle ilgili çalışması, başarısı ve işi olmadığını söyleyen Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre Haftası'nda hiç ortalıkta olmadığını, İstanbul'da da bulunmadığını kaydetti.

Hasanoğlu, İstanbul'da eskiden suların akmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde su sorununun çözüldüğünü vurguladı.

Haliç'in eskiden çok kötü bir halde olduğunu, Erdoğan'ın Haliç'i temizlediğini dile getiren Hasanoğlu, İmamoğlu'nun Haliç ile ilgili yeni bir algı oyunu yaptığını savundu.
  • Hasanoğlu, "İmamoğlu Haliç'te bir tören düzenliyor ve orada 'Haliç cazibe merkezi haline geliyor.' diyor. Ne zaman söylüyor? İki gün önce. Kim? İBB Başkanı, mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı. Gündemde kalması lazım. Hemen çare nerede? Haliç'te. 'Gidelim, orada görüntü verelim.' Haliç'te yelken yarışları, kano yarışları, su sporları ilk kez ne zaman yapıldı? 2000-2001 yılında... Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur Başkan Bodrum'da, deprem olur Başkan kayakta, kar yağar Başkan balıkçıda, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez Başkan Haliç'te. Ah, ah, ah..." ifadelerini kullandı.

Haliç'teki su sporları projesinin AK Parti projesi olduğunu ifade eden Hasanoğlu, yeni İBB yönetiminin bu projeyi 3 yıldır dondurduğunu ve çivi çakmadığını söyledi.



#Ekrem İmamoğlu
#Haliç
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#İBB
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