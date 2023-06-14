Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu İBB Meclisi'nin gündeminde: 25 yıl geriden geliyor

Arşiv - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İBB Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, haziranın çevre ayı olduğunu hatırlattı.
Hasanoğlu, İstanbul'da eskiden suların akmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde su sorununun çözüldüğünü vurguladı.
- Hasanoğlu, "İmamoğlu Haliç'te bir tören düzenliyor ve orada 'Haliç cazibe merkezi haline geliyor.' diyor. Ne zaman söylüyor? İki gün önce. Kim? İBB Başkanı, mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı. Gündemde kalması lazım. Hemen çare nerede? Haliç'te. 'Gidelim, orada görüntü verelim.' Haliç'te yelken yarışları, kano yarışları, su sporları ilk kez ne zaman yapıldı? 2000-2001 yılında... Ekrem Bey yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur Başkan Bodrum'da, deprem olur Başkan kayakta, kar yağar Başkan balıkçıda, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez Başkan Haliç'te. Ah, ah, ah..." ifadelerini kullandı.
Haliç'teki su sporları projesinin AK Parti projesi olduğunu ifade eden Hasanoğlu, yeni İBB yönetiminin bu projeyi 3 yıldır dondurduğunu ve çivi çakmadığını söyledi.