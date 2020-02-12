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POLİTİKA

Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesini ön gören karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Yardım kampanyasının koordinasyonundan AFAD sorumlu olacak.

Haber Merkezi AA
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnsani yardım kampanyası başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AFAD tarafından koordine edilecek

Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) görevlendirildiği bildirilen kararda, bu kapsamda valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve özel bankalar nezdinde açılacak hesapların AFAD tarafından duyurulacağı kaydedildi.

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