Elazığ’da bıçaklı kavga: Biri ağır dört yaralı

8/05/2026, Cuma
IHA
Kavgada üç kişi gözaltına alındı.
Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Elazığ Caddesi üzerindeki bir işletmede yaşanan olayda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra Elazığ’a sevk edildi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ardından Elazığ’a sevk edildi. Olayda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



