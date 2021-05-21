Elazığ’da deprem

Teknoloji

WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye’de uygulanmayacak

Türkiye’nin, WhatsApp’ın “veri hırsızlığına yol açabilecek” gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp temsilcileri güncellemenin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini iletti. Bu nedenle WhatsApp’a bu aşamada herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.