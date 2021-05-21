Elazığ’da deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.09 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 9.38 kilometre olarak bildirildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.09 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 9.38 kilometre olarak bildirildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
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