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Elazığ’da deprem

Elazığ’da gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sivrice ilçesi merkez üssü olan depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi İHA
Elazığ’da son dakika 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.09 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 9.38 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

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