Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Erdek Körfezi'nde saat 09.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıkladı.
Depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Erdek Korfezi, 0.90 km. Biga (Çanakkale)
Tarih-Saat : 05.05.2021, 09:42:11 TSİ
Enlem : 40.3488 N
Boylam : 27.3953 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/JuKyo5jUbo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Video: AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı