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ÇANAKKALE

Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, Erdek Körfezi'ndeki depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Çanakkalede deprem mi oldu? Son depremler
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Erdek Körfezi'nde saat 09.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıkladı.

Depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


Video: AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı


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