Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.
24 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, çalışmalarda 17,18 gram metamfetamin, 1 kilo 833,61 gram kubar esrar, 2,14 gram toz esrar ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi.
GÜNDEM
Elazığ'da korkutan deprem
FOTOĞRAF 16
Kayseride, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal Gülersez, bir süre sonra Erzuruma götürüldü. Zühal, Erzurumdaki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığdaki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühalin, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi.
İki yıldır entübe olarak tedavi gören Zühal, 3 gün önce yaşamını yitirdi. İletişime geçilen annesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün Asri Mezarlıkta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
BAKAN YANIK PAYLAŞTIDün öğrenciler ve bazı dernekler Zühal Gülersezin mezarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bırakırken, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanıkın talimatıyla Zühal Gülersezin mezarını yaptırdı.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir takipçisinin mesajını alıntılayarak, Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızda bakım verdiğimiz vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Zühal’e de son görevimizi yerine getirdik paylaşımını yaptı.
Zühal Gülersezin mezarını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen de “Bakanlık olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerimize hizmet veren büyük büyük bir aileyiz. 12 yaşındaki Zühal kızımız da bu büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef tedavi gördüğü bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle vefat etti...
Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız gibi Sayın Bakan Derya Yanık Hanımefendi’nin talimatlarıyla kızımıza hemen bir mezar yaptık. Kızımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Kızımız bu büyük ailenin bir ferdiydi. Bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiyiz...
Bakanlığımız şu ana kadar hiçbir vatandaşını, yaşlısını, bebeğini sahipsiz bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Rabbim bu küçük kızımıza rahmet etsin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun dedi.
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühalin mezarını bakanlık yaptırdı
Elazığ’da annesi kızının cenazesini kabul etmemişti: Zühal’in mezarını bakanlık yaptırdı
Elazığ'da 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi cenazesini kabul etmeyince görevlilerce defnedilen Zühal Gülersez'in (12) mezarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaptırıldı.