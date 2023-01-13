Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız gibi Sayın Bakan Derya Yanık Hanımefendi’nin talimatlarıyla kızımıza hemen bir mezar yaptık. Kızımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Kızımız bu büyük ailenin bir ferdiydi. Bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiyiz...