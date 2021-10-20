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ANTALYA

Elektrikli bisikleti devrilince otobüsün altında kaldı

Antalya'da kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen otobüsün altında kalan Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani, yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Elektrikli bisikleti devrilince otobüsün altında kaldı
Kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle otobüsün altında kaldı

Antalya'da kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalan Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani’nin kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet devrildi. Bu sırada arkadan gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 07 AU 0316 plakalı özel halk otobüsü, Sam Baman İrani'nin üzerinden geçti. Yaralanan İrani, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İrani'nin kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Otobüs şoförü A.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sam Baman İrani'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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