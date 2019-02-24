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POLİTİKA

Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğini belirterek, “Bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Hiçbir ahlak, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Süleyman Soylu konuşmasının ardından gençlerle selfie çektirdi.
Bakan Süleyman Soylu konuşmasının ardından gençlerle selfie çektirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Konuşmasında gençlere nasihatlerde bulunan Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelelerini anlattı.

Terörle de mücadelenin de sürdüğünü ifade eden Soylu “Bu dağlarda 15 bin terörist vardı. Bugün 700 terörist var dağlarda. Avucumuzun içinde hepsi merak etmeyin. Gençlerimiz; geleceğimizi, ekonomimizi, büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa hızlı trenden daha hızlı, daha fazla üstüne gideriz” diye konuştu.

BİLSELERDİ YAPMAZLARDI

  • “Bilselerdi yapmazlardı” diyen Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkede 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni savaş alanına döndürdüler. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede bir siyasi istikrarsızlık ortaya konulursa bu hayallerimizin hepsini heba ederler, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. Bizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler.”

FIRSAT VERMEYELİM

Terörle mücadele güç istediğini ve en ufak bir siyasi istikrarsızlığın terörle mücadeleye zarar vereceğini vurgulayan Soylu, “Birileri yeniden bu ülkenin içini karıştırmak için fırsat bulur. Buna fırsat vermeyelim” diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun paylaştığı video büyük ilgi çekti
OYNAT 00:30
Süleyman Soylu'nun paylaştığı video büyük ilgi çekti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Gençlerimiz Geleceğimiz' programı için Trabzon'a gitti. Soylu'nun Trabzon temasları sırasında resmi Twitter hesabından paylaşılan video büyük ilgi çekti.
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