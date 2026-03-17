Elon Musk'un annesi İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

İş insanı Elon Musk'ın annesi Dr. Maye Musk, D&R Kanyon'da gerçekleştirilen etkinlikte söyleşi düzenledi. Musk, asıl zenginliğin sağlık olduğunu ifade etti.
SpaceX, Tesla, Starlink ve X'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın annesi, model ve diyetisyen Dr. Maye Musk, İstanbul'da okurlarla buluştu.
"Mutlaka bir mesleğin olsun" öğüdü
Hayatında yaşadığı zorlukları kitabında anlattığını ifade eden yazar, kadınlara dertlerini ve yaşadıkları zorlukları aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaları tavsiyesinde bulundu.
Musk, okurlarının yüzde 20'sinin erkek olduğunu ve kitabın herkesin hayatında etkili olabileceğini belirtti.
Konuşmasında yeni çıkacak kitabının duyurusunu yapan Musk, kitabın adının "Zamansız: Her Yaşta Dirayetli Olmak ve Yeniden Keşfetme Sanatı" olacağı bilgisini verdi.
Musk'ın yeni kitabının eylül ayında ABD ile eş zamanlı Türkiye'de okurlarla buluşması planlanıyor.