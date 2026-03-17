Elon Musk'un annesi İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

20:4917/03/2026, Salı
Dr. Maye Musk

İş insanı Elon Musk'ın annesi Dr. Maye Musk, D&R Kanyon'da gerçekleştirilen etkinlikte söyleşi düzenledi. Musk, asıl zenginliğin sağlık olduğunu ifade etti.

SpaceX, Tesla, Starlink ve X'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın annesi, model ve diyetisyen Dr. Maye Musk, İstanbul'da okurlarla buluştu.

D&R Kanyon'da gerçekleştirilen etkinlikte Maye Musk, Türkçeye çevrilen ve Destek Yayınları'ndan çıkan
"Bir Kadın Plan Yaparsa"
kitabı kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi.
Musk, asıl zenginliğin sağlık olduğunu belirterek,
"Hayatımda iki kez obezite sorunu yaşadım. Bu yüzden şimdi kilomu sağlıklı bir seviyede tutmaya çalışıyorum. Bu sadece sağlık için değil, aynı zamanda ekonomik olduğu için de önemli. Farklı bedenlere kıyafetler almak zorunda kalmıyorsunuz."
dedi.

"Mutlaka bir mesleğin olsun" öğüdü

Hayatında yaşadığı zorlukları kitabında anlattığını ifade eden yazar, kadınlara dertlerini ve yaşadıkları zorlukları aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaları tavsiyesinde bulundu.

Musk, okurlarının yüzde 20'sinin erkek olduğunu ve kitabın herkesin hayatında etkili olabileceğini belirtti.

Babasının kendisine verdiği
"Mutlaka bir mesleğin olsun"
öğüdünü paylaşan Maye Musk, genç kadınların kariyerlerine odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Musk,
"Sevdiğiniz ve geçiminizi sağlayabileceğiniz bir işi takip edin. Farklı diller öğrenmek dünyayı anlamak için önemli."
diye konuştu.

Konuşmasında yeni çıkacak kitabının duyurusunu yapan Musk, kitabın adının "Zamansız: Her Yaşta Dirayetli Olmak ve Yeniden Keşfetme Sanatı" olacağı bilgisini verdi.

Musk'ın yeni kitabının eylül ayında ABD ile eş zamanlı Türkiye'de okurlarla buluşması planlanıyor.



