Emekli çiftten yangın ve sel mağdurlarına 150 bin TL bağış: İnsanlığımızı yaptık

Türkiye’de yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan İnsani Yardım Kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Aydın Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan yardım kampanyasına Çine ilçesine bağlı Kahraman köyünde yaşayan 1938 doğumlu Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen tarafından 150 bin Türk Lirası yardım yapıldı.

AFAD Başkanlığınca düzenlenen İnsani Yardım Kampanyasına 150 Bin TL. Bağışta bulunan Hayırsever Emekli Kamil Özmen ve Nuray Özmen’e Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından Teşekkür Belgesi verildi. pic.twitter.com/SfF2M5BWur REKLAM August 17, 2021

'İnsanlığımızı yaptık'

Sel felaketleri bir yandan, yangınlar bir yandan ülkenin desteğe çok ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirten ekonomik durumu uygun olan herkesin yardım etmesi gerektiğini düşündükleri için kampanyaya destek verdiklerini söylediler. Özmen çifti, “Devletimiz özveriyle çalışıyor, onlara da destek olmak istedik. İnsan insan oldukça mutlu olur. Biz de insanlığımızı yaptık” diye konuştular.

Yardımsever Özmen ailesine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Kamil ve Nuray Özmen ailesi Cumhurbaşkanımızın yardım kararı çerçevesinde AFAD Başkanlığına 150 bin Türk Lirası yardımda bulunmuşlardır. Ailemizi kutluyorum, böylesine önemli bir yardımı böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bir teşekkür belgesini takdim ediyorum. Burada bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyoruz” diyerek, duyarlı halkın dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

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OYNAT 00:49 Aydınlı hayırsever çift yangın ve sel mağdurlarına 150 bin TL bağışladı Aydınlı Kamil ve Nuray Özmen çifti, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 150 bin lira bağışta bulundu. Hayırsever Kamil ve Nuray Özmen'i makamında ağırlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaşlı çifte gösterdikleri duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür belgesi verdi. BiP'te paylaş

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'Ellerinizden öpüyorum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Özmen ailesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Ellerinizden öpüyorum..." dedi.