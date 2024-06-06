Emine Erdoğan: BM iş birliğinde ülkeler için sıfır atık rehberi hazırlığına başladık

"Bu özel günün, yaklaşan iklim krizi tehdidine karşı tüm dünyada ortak bir bilinç geliştirmeye vesile olmasını diliyorum. Farklı ülkelerden, kültürlerden, mesleklerden gelen bizleri de aslında günden güne kaynayan dünyamıza yönelik bu ortak kaygılar buluşturdu. Ancak, kaygıların yanında belki çok daha değerli bir şeyi paylaşıyoruz, ortak daha yaşanabilir bir dünya hayalini. Herkesin temiz gıdaya, temiz havaya, suya ve toprağa erişiminin olduğu, kaynakların adil ve hakkaniyetli kullanıldığı, yeşili, mavisi ve tüm renkleriyle tabiatın ahenginin korunduğu bir dünya. Bu inançla, ilk resmi toplantımızdan bugüne, Kurulumuzun temel misyonlarını yerine getirecek adımları kısa zamanda atmış olması, umutlarımızı tazeliyor."