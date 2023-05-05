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Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına eşi Emine Erdoğan da katılıyor. Erdoğan'ın Van mitingi sırasında Emine Erdoğan'ın sahne yanında eşini beklediği görüntüler dikkat çekti. Fotoğrafa sosyal medya kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yağdı.

17:32 . 5/05/2023 الجمعة
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Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi.

Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 9 gün kaldı. Tekrar aday olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen son düzlükte mitinglerine hız verdi. Erdoğan, birbiri ardına imza attıkları dev eserleri halka anlatırken, muhalefete Kandil'den yapılan peş peşe destek açıklamalarını da hatırlatıyor.

Emine Erdoğan'ın miting fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına eşi Emine Erdoğan da katılıyor. Van mitingini yerinde takip eden dijital medya içerik üreticisi Adem Metan'ın objektifine yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

"Yol arkadaşlığı, kader birliği"

Söz konusu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı'nın sahnede halka hitap ettiği, eşi Emine Erdoğan'ın da o sırada sahnenin yanında beklediği görüldü. Gazeteci Metan, Twitter hesabından paylaştığı kareye, "Yol arkadaşlığı, kader birliği..." notunu düştü.

Sosyal medyanın gündeminde: Omuz omuzalar

Fotoğraf, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, şunları yazdı: Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Aynı renk giyinmişler, şanslarına hava güzel bugün. Tevazu net. Çok güzeller. Mükemmel bir kare. Ta gençlik kollarından itibaren omuz omuzalar.



#Recep Tayyip Erdoğan
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