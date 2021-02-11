Gündem Emine Erdoğan Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle
POLİTİKA

Emine Erdoğan: Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Apollo 11'in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, 'yazılım mühendisi' terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi" diyerek, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınların daha etkin yer almasını dilediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınların daha etkin yer almasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, şunları kaydetti:

  • "Apollo 11'in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, 'yazılım mühendisi' terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi. Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle."

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