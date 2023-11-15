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Emine Erdoğan lider eşlerini harekete geçirdi: İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle, lider eşleri bugün İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Emine Erdoğan yapıyor.

Seren Som
Seren Som
13:45 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:52 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi eşi Emine Erdoğan’ın gündeminde, Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar, masum çocuklar ve anneler var.

İsrail’in, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve kadınların da yer aldığı 11 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi.

Gazze’deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu her mecrada dile getiren Emine Erdoğan, bu kez de dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Emine Erdoğan, 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki vahşeti durdurmak için hangi kritik eşiği bekliyorsunuz?

Ayrıntılar geliyor...





#Emine Erdoğan
#Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi
#Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi
#Gazze
8 dakika önce
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