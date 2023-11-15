Emine Erdoğan lider eşlerini harekete geçirdi: İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı

Gazze’deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu her mecrada dile getiren Emine Erdoğan, bu kez de dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da toplantıya ev sahipliği yapıyor.