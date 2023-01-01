Emine Erdoğan 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programına katıldı: 'Projemiz daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle hayata geçti'

"Bugün küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atmazsak, üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı ne yazık ki kalmayacak. İklim krizi yalnızca tabiatın değil her birimiz için bir ölüm kalım mücadelesi olarak karşımızda duruyor. Böylesi bir durumda, dünyanın tüm krizlerinde aldığımız vicdani tutumu, çevre sorununda da gösteriyor, sorun yerine çözümün bir parçası olmaktan iftihar ediyoruz."