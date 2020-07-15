Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı: Bu millete pranga vurumalaz

Emine Erdoğan Twitter hesabından, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü. Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar. Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden aziz vatanımızı ve milletimizi her daim korumasını niyaz ediyorum" dedi.

Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü.

Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar. #15Temmuz pic.twitter.com/nNn4YT5TFT — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2020

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticileri katletmekten çekinmeyeceklerdi

OYNAT 00:00 FETÖ elebaşı 4 yıldır neden iade edilmedi? Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti . Fakat Türkiye'nin ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ve üst düzey örgüt mensupları için yaptığı talepler karşılık bulamadı. Aradan geçen süre boyunca Türkiye ve ABD arasında daimi gündem konusu olan Gülen'in iadesine dair neler yaşandı? Gelin birlikte inceliyelim. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkası olduğunu belirterek, 'Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.' diye konuştu.

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OYNAT 01:00 TBMM Başkanı Mustafa Şentop Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliğini ziyaret etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliğinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı. BiP'te paylaş

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