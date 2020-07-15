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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı: Bu millete pranga vurumalaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümünde ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan Twitter hesabından, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü. Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar. Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden aziz vatanımızı ve milletimizi her daim korumasını niyaz ediyorum" dedi.

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