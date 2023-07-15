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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık" ifadesini kullandı.

22:06 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programına katılarak vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programına katılarak vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabb'im, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anma' programında konuştu. Erdoğan, "81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlular aldırmayıp ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu, çoluk çocuğunu rızkını, tarlasını bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecilere durdurmaya çalışanların direnişidir. Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl ayağa kalkılacağını tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl ayağa kalkılacağını tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anma' programında konuştu. "15 Temmuz bizim açımızdan dönüm noktasıdır. Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla, şanla, şerefle anlatılacak büyük bir destan yazdık. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilerine ve piyonlarına net bir şekilde bir kez daha hatırlattık. Nasıl ayağa kalkılacağını, tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." dedi.


#15 Temmuz
#Emine Erdoğan
#Sosyal medya
1 saat önce
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