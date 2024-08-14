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Emine Erdoğan'dan AK Parti için kutlama mesajı: 23'üncü yaş birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda; "Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

11:36 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. yaşı için kutlama mesajı
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. yaşı için kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,
"Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor."
ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti'nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara."


#AK Parti
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#Emine Erdoğan
#23. yıl
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