Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Lider eşleri olarak dostluklarımızı güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan zirve kapsamında Japonya Başbakanı Kişida Fumio, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi.