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Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Lider eşleri olarak dostluklarımızı güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi le ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Seda Ekinci
11:20 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi le ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.


Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.





#Emine Erdoğan
#G20 Liderler Zirvesi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip erdoğan
#hindistan
11 dakika önce
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