Emine Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

"Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Leyle-i Mevlidi’ni tebrik ediyorum. Hazreti Peygamberimizin dünyayı teşrifi, insanlığa gönderilen en büyük rahmet ve hidayettir. Bu kutlu gecenin, O’nun şefaati ve lütfu ile aydınlanmaya, doğruluk ve erdem yolundan ayrılmamaya, sevgi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeye vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."