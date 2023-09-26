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Emine Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.

14:46 . 26/09/2023 Salı
IHA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Leyle-i Mevlidi’ni tebrik ediyorum. Hazreti Peygamberimizin dünyayı teşrifi, insanlığa gönderilen en büyük rahmet ve hidayettir. Bu kutlu gecenin, O’nun şefaati ve lütfu ile aydınlanmaya, doğruluk ve erdem yolundan ayrılmamaya, sevgi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeye vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."


#Emine Erdoğan
#Mevlid Kandili
#İslam
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