Emine Erdoğan'dan net mesaj: Asla boyun eğmeyeceğiz

“Şiddetin her türlüsüyle örselenen çocukların minik yüreklerinde tamiri mümkün olmayan yaralar açılıyor. Dünyanın tüm vicdanlı insanları yekpare bir sesle 'hemen ateşkes, hemen barış' diye haykırıyor. Artık öyle bir noktadayız ki, söylenebilecek tüm sözleri tükettik. Söylenebilecek son sözü 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Receb çapraz ateş altındayken yaptığı yardım çağrısında, 'Lütfen lütfen beni kurtarın' demişti. Ne onu, ne ailesini, ne canı pahasına ona yardıma giden sağlık ekiplerini kurtarabildik. Yapılan zulüm vicdanına ağır geldiği için İsrail'de yıkım araçlarının altında can veren Raşel Kori ile aynı yaşta ömrünün baharında, sözün tükendiği bu noktada, barış umudunu canlı tutmak ve barışa yönelik gayretimizi artırmak zorundayız. Dünyanın adil, cesur ve hakkaniyetli liderlere hiç olmadığı kadar bugün ihtiyacı var. Barışa inanan cesur insanlar güçlerini birleştirdiğinde girilen şiddet sarmalını kıracağımıza, barış ve huzurlu bir düzeni bu güç birliği ile elde edeceğimize inanıyorum"