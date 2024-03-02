Emine Erdoğan'dan net mesaj: Asla boyun eğmeyeceğiz

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 'Kadın, Barış ve Güvenlik' temalı panel düzenlendi. Panelde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve foruma davetli ülke liderlerinin eşleri ve çok sayıda katılımcı yer aldı.Panelde Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist ve Tawakkol Karman Vakfı kurucusu Tawakkol Karman, BM Kalkınma Programı Genel Sekreter Yardımcısı Ivana Zivkovic, Afrika Birliği Komisyonu Kadın Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, Bulgaristan Cumhurbaşkanının eşi Desislava Radeva, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic konuşma yaptı.
'VİCDANLI İNSANLAR HEMEN ATEŞKES, HEMEN BARIŞ DİYE HAYKIRIYOR'
'SAVAŞTA KADINLAR ORANTISIZ BİÇİMDE ETKİLENİYOR'
Savaşta herkes zarar görse de bilhassa kadınların orantısız biçimde bundan etkilendiğini belirten Emine Erdoğan, savaşın derinden etkilediği kadınların barış için söyleyecek çok sözü olduğunu kaydetti. BM Güvenlik Konseyi'nin 24 yıl önce 1325 sayılı kararı ile kadınların barış süreçlerine katılımının güvence altına alındığını hatırlatan Erdoğan, “Ancak ne yazık ki çatışmanın birincil mağduru toplumların inşasının ana aktörü olan kadınların ara bulucu ve ara buluculuk ve barış süreçlerine etkin bir şekilde dahil edilmediğini hep birlikte görüyoruz. Oysa araştırmalar kadınların sürece dahil olduğunda uzlaşma olasılığının yükseldiğini ve barışın daha uzun soluklu hale geldiğini bize gösteriyor. Bilhassa toplumun temel dönüştürücü bir parçası olan kadınların dahil edilmediği bir barış sürecinin başarı ile sonuçlanması beklenemez. Bu nedenle diplomasiyi öne çıkarırken kadınların karar verici noktalarda olduğundan emin olmalıyız. Savaş yorgunu bir çağda kadın bakış açısıyla tesis edilecek barışın daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olacağına bütün kalbimle inanıyorum" diye konuştu.
‘PARİS'TE KOL KOLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYEN LİDERLER, NASIL SESSİZ KALABİLİYOR'
‘KAÇ BİN FİLİSTİLİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR'
Çocukları, kadınları, masum insanları kurtarması beklenen medeni ülkelerin, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar bu korkunç karanlığa teslim olduklarını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:“İsrail'in sözde mağduriyetinin giderilmesi için daha kaç can feda edilecek soruyorum. 25 Avrupalının hayatını kaybetmesinin vicdanlarda oluşturduğu öfke ve acıyı uyandırmak için kaç bin Filistinlinin ölmesi gerekiyor? Tarih sayfaları bu utanç verici soykırım yaşanırken, karşısında cesaretle barış neferlerini de yazacaktır. Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere hak ve adaletin tecellisi için adım atan tüm ülkelere minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bizler de geçtiğimiz kasım ayında 20 lider eşi ve ülke temsilcisi ile Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi kapsamında aynı amaçla bir araya gelmiştik. Davetime icabet ederek gelen, mazlumların haklı davası için güçlü bir duruş sergileyen kız kardeşlerime buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Savaşların yerini kapsayıcı bir barış düzenine bıraktığı, her şeyden önemli şey çocukların ölüme terk edilmediği adil bir dünya diliyorum."Panelin sonunda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Türkiye'ye getirilen Kırım Tatarı çocukların seslendirdiği şarkılar ve gösteri sonrası Emine Erdoğan ile lider eşleri birlikte fotoğraf çektirdi.