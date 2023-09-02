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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

12:21 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.


Emine Erdoğan, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.


Erdoğan, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.



#Emine Erdoğan
#TEKNOFEST
#paylaşım
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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