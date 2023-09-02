Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek

Kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede son derece etkin aktörler olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Doğanın bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından tüm dünyada en çok kadınlar etkileniyor ama aynı anda fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olan da yine kadınlardır” dedi.