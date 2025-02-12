Emine Erdoğan'dan Türk bilim insanlarının Antarktika'daki tespitine ilişkin paylaşım: Sorun da çözüm de küresel

"Gözle görünmeyecek kadar küçük ama geleceğimizi tehdit edecek kadar büyük olan mikroplastikler, dünyaya bir kez daha sorun kadar çözümün de küresel olduğunu söylüyor. Tam da bu yüzden 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık hareketi yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarıdır."