Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesine verilen AKDENİZ-PA ödülünü teslim aldı

Sıfır Atık projesinin aday gösterilen pek çok proje arasından Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje seçilerek uluslararası ödüle layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi"
"Bizim için çok sevindirici. 40'a yakın ülkenin bulunduğu bir ortamda onlara hitap etme imkanı da bulduk. Orada hem ülkemizin çevreyle ilgili yaptığı projeleri anlattım hem de Filistin'de yaşanan dramı hepsinin gözlerinin içine baka baka ifade ettim. 'Eğer içinizde azıcık insanlık duygusu kaldıysa lütfen ateşkes deyin' diyerek konuşmayı sürdürdüm. Ülke olarak çevre açısından bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi. Bu vesileyle değerli hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz."
Sıfır Atık projesinin aldığı ödüller
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin AKDENİZ-PA tarafından Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülmesinin ülke adına gurur verici olduğunu belirtti. Ödülü aynı zamanda bu başarının paydaşları da olan bütün Sıfır Atık gönüllüleri adına kabul etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: