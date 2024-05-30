Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesine verilen AKDENİZ-PA ödülünü teslim aldı

"Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi değil, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak görüyorum. Türkiye'nin doğa ile uyumlu yaşama iradesinin insanlığın ortak hayalinin gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına yürekten inanıyor, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum."