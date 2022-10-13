Emniyet Genel Müdürlüğü personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu

Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63-0312 462 17 65-0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.
Daire Başkanlığımız bünyesinde personelimizin bireysel olarak talep, görüş ve isteklerini 7 gün 24 saat 0312 462 1763-1765-1766 numaralar üzerinden iletebilecekleri PERSONEL İLETİŞİM MERKEZİ kurulmuştur. pic.twitter.com/ibuwpsh1Rb
Daire Başkanlığımız bünyesinde personelimizin bireysel olarak talep, görüş ve isteklerini 7 gün 24 saat 0312 462 1763-1765-1766 numaralar üzerinden iletebilecekleri PERSONEL İLETİŞİM MERKEZİ kurulmuştur. pic.twitter.com/ibuwpsh1Rb— Personel Daire Başkanlığı (@personel_egm) October 13, 2022