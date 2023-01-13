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POLİTİKA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan T24 yazarının 'milletvekilliği adaylığı' iddiasına cevap: Fitne çıkarmaya hizmet ediyor

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın milletvekili adaylığına hazırlandığını iddia eden T24 yazarı Tolga Şardan'a cevap geldi. Türk Polis Teşkilatı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek "Bugüne kadar bizleri hedef alan provokasyon girişimleri gibi bu iddialar da sayısız başarılara imza attığımız terörle ve suçla mücadelemizde bizleri asla durduramayacak ve geri döndüremeyecektir." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaştan T24 yazarının milletvekilliği adaylığı iddiasına cevap: Fitne çıkarmaya hizmet ediyor
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş

T24 yazarı Tolga Şardan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın milletvekili adaylığına hazırlandığını öne sürmüştü. Şardan "Son dönemde çokça tartışılan olayların içinde olan ve siyasi hareket etmekle eleştirilen emniyet teşkilatının "bir numaralı" koltuğunda oturan Genel Müdür Mehmet Aktaş, milletvekili aday adaylığına hazırlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Şardan'ın bu iddiasına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan cevap geldi. Türk Polis Teşkilatı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı.

"FİTNE ÇIKARMAKTAN BAŞKA BİR AMACA HİZMET ETMEMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili adaylığına hazırlandığım yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Genel Müdürlük yapma şerefine nail olduğum Türk Polis Teşkilatımıza ve şahsıma yaklaşımı malul ve malum olan bir internet sitesi yazarı tarafından kaleme alınan yazı tümüyle maksatlıdır ve 178 yıllık şanlı maziye sahip Polis Teşkilatımız içinde fitne çıkarmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bugüne kadar bizleri hedef alan provokasyon girişimleri gibi bu iddialar da sayısız başarılara imza attığımız terörle ve suçla mücadelemizde bizleri asla durduramayacak ve geri döndüremeyecektir.

Dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Fitne amaçlı girişimleri püskürtmeye de kararlıyız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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