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ANTALYA

Emniyet harekete geçti: Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar

Antalya'da koronavirüs salgınına rağmen bir villada parti düzenlendi. Partiye katılanlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Canınız çeksin' notuyla paylaştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek, katılanları belirlemek için harekete geçti.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da yasaklara rağmen bir villada parti yapıldı.
Antalya'da yasaklara rağmen bir villada parti yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları ile İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, gençleri durdurmuyor.

Antalya'da dün akşam bir villada buluşan gençler, saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyenin yok sayıldığı gecede partiye katılanlar birbirlerine sarılarak, dans etti.

DHA
Antalya'da koronavirüs salgınına rağmen bir villada parti düzenlendi.
  • Partiye katılanlar çektikleri görüntüleri, 'Eğlence başlasın', 'Yapıyoruz bu dansı' ve 'Canınız çeksin' notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DHA
Partiye katılanlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Canınız çeksin' notuyla paylaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek, katılanları belirlemek için harekete geçti.

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'Canınız çeksin'

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