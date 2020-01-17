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ADANA

Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi ağladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı birinci sınıf öğrencisi Hafsa Derindere ile üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz’ün velisi olarak karnelerini alınca, anne Kübra Akyüz kızının bu mutlu anı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi İHA
Anne Kübra Akyüz kızının mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Anne Kübra Akyüz kızının mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı birinci sınıf öğrencisi Hafsa Derindere ile üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz’ün velisi olarak karnelerini aldı.

Ömür boyu şehit çocuklarının velisi olduklarını söyleyen Aktaş, “Bundan sonra da evlatlarımızın bütün eğitim olaylarını takip edeceğiz, onların yanında olacağız" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında Iğdır’da şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere’nin ilkokul çağına gelen kızı Hafza Derindere Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından evinden alınarak makam aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu’na götürülmüştü.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı birinci sınıf öğrencisi Hafsa Derindere ile üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz’ün velisi olarak karnelerini aldı.

''ÇOK MUTLUYUM''

1/D sınıfında eğitim gören minik Hafsa yarıyıl tatilinde de karnesini velisi sayılan Emniyet Müdürü Aktaş’la birlikte aldı. Karnesi ‘çok iyi’ olan Hafsa Derindere, “Okulun ilk günü beni okula götüren Zafer amca karnemi almaya da geldi. Çok mutluyum” dedi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise “Okul başladığı zaman okula ilk gün beraber geldik. Hafsa, öğretmenlerinden öğrendiğim kadarıyla başarılı bir öğrenci inşallah daha da başarılı olacak” diye konuştu.

Minik Hafsa’nın velisi olarak karnesini alan Aktaş daha sonra aynı okulda eğitim gören şehit kızı Zeynep Ravza Akyüz’ün sınıfına girdi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı birinci sınıf öğrencisi Hafsa Derindere ile üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz’ün velisi olarak karnelerini aldı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

2012 yılında Van’da görev yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen Tuncay Akyüz’ün kızı olan Zeynep Ravza’nın de karnesini veli sıfatıyla Emniyet Müdürü Aktaş aldı.

Derslerinin pek iyi olduğunu gören Aktaş, minik Zeynep Ravza’yı alnından öpüp sarıldı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı birinci sınıf öğrencisi Hafsa Derindere ile üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz’ün velisi olarak karnelerini aldı.

Aktaş, “Bundan sonra da evlatlarımızın bütün eğitim olaylarını takip edeceğiz. Onların yanında olacağız. Tüm çocukların karne gününü kutluyorum. 15 gün tatilleri var. Öğrencilerimiz iyi dinlensinler ve ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar” dedi.

Anne Kübra Akyüz kızının mutlu anı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
Annesi Kübra Akyüz ise kızının bu mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit çocukları ve diğer öğrenciler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ve görevli polis memurları tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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