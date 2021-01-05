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ADANA

Emsal niteliğinde karar: Hatalı park cezasını iptal ettirdi

Adana'da yaşayan 44 yaşındaki İbrahim Subaşı'nın, otomobilinin plakasına kesilen 132 TL'lik park yasağı ihlal cezası, hazırlanan tutanakta yer alan tarih ve saatte iş yerinde olduğunu kanıtlayınca, mahkeme tarafından iptal edildi. Eşi için başlattığı yargı mücadelesini kazanan Avukat Nazan Akça Subaşı ise davanın emsal teşkil ettiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Avukat Nazan Akça Subaşı davanın emsal teşkil ettiğini belirtti.
Avukat Nazan Akça Subaşı davanın emsal teşkil ettiğini belirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Seyhan Caddesi üzerindeki İbrahim Subaşı'na ait 01 ND 410 plakalı otomobil için 11 Haziran 2020 tarihli 132 TL'lik park cezası kesildi. Gelir uzmanı Şubaşı'na plaka baz alınarak hazırlanan tutanak 11 Ağustos tarihinde iletildi. Subaşı, tutanakta yer alan tarih ve saatte iş yerinde olduğu için avukat eşi Nazan Akça Subaşı aracılığıyla kesilen cezayı yargıya taşıdı.

Ceza tutanağı iptal edildi

Nazan Akça Subaşı'nın da ceza için ‘Karayolları Trafik Kanunu’ndaki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilmeyen; yeri, zamanı ve ceza maddesi hayali şekilde yazılmıştır' iddiasıyla Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz kabul edildi ve dava açıldı. Emniyet, otomobilin sadece park yasak tabelasıyla çekilen fotoğrafını delil olarak sunup aracın, ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 61'inci maddesine göre ‘duraklamanın yasaklandığı yer’ olarak ilan edilen Seyhan Caddesi üzerinde park ettiği için ceza tutanağı düzenlendiğini savundu.

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  • Subaşı ise müvekkili olan eşinin tutanağın düzenlendiği yer ve saatte orada hiç bulunmadığını belirtti. Savunmaların ardından mahkeme, "Her ne kadar tutanağı düzenlenmiş olsa da mahkemeye delil olarak sunulan aracın fotoğraflardaki tarihinin belli olmadığı ve denetime elverişli bulunmadığı için trafik ceza tutanağının iptali" yönünde karar verdi.

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Emsal niteliğinde karar oldu


Eşi için başlattığı yargı mücadelesini kazanan Avukat Subaşı, kararın ‘emsal’ teşkil ettiğini vurgulayarak, "Çünkü sadece fotoğrafa dayanılarak kişilere ceza yazılamaz. İdari işler belirli ve belirlenebilir olmalıdır. Yeri, tarihi, zamanı belirli olmalıdır. Ama ne yazık ki bizim olayımızda yer, zaman, tarih belli değildi. Biz de buna istinaden itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Sadece WhatsApp mesajıyla gönderilmiş. Muhtemelen fahri trafik müfettişlerince gönderilmiş. WhatsApp'ta da '2 dakika önce' yazıyor. Yani 2 dakika önce nerde, ne zaman, nasıl, hangi saatte bunların hiçbir belirliliği yok" dedi.

Radar cezasından kurtulmak için yaptığı polisi bile şaşırttı: Plakada rakamları bantla değiştirmiş
FOTOĞRAF 8
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Merkez Talatpaşa Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, motosikletliyi durdurdu.
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Yapılan kontrolde, motosikletin plakasında değişiklik yapıldığı tespit edildi.
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Ekiplerin dikkati sonucu sürücü U.B.’nin, radar cezası yememek için 976 ile biten motosikletin plakasını bantla 878’e çevirerek, yolculuk ettiği belirlendi.
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Ekipler, U.B.’ye ‘plakanın farklı okunmasını sağlamak'tan 505 lira ceza uyguladı.
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