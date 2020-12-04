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KAHRAMANMARAŞ

En acı veda: Şehidin çocukları ve annesi ağlayarak uğurladı

En acı veda: Şehidin çocukları ve annesi ağlayarak uğurladı

Kahramanmaraş’ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl’ün cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Şehidin çocukları Osman, Aras Kaan ve babası Osman tabutu öpüp gözyaşlarıyla uğurladı.

Haber Merkezi İHA
Şehit Barıl Göl'ün oğulları babalarına veda ederken.
Şehit Barıl Göl'ün oğulları babalarına veda ederken.

Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Muhammet Karataş’ın Kahramanmaraş’ta olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın bulunduğu otele operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören Muhammet Karataş ekiplere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Barış Göl (40) ve yanında bulunan meslektaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan Barış Göl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit düştü.

Şehit Göl’ün cenazesi bugün memleketi Osmaniye’de Asri Mezarlığı’ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

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7 aylık kızı ve annesi arkasından gözyaşı döktü

Defin sırasında şehidin ailesi gözyaşları döktü. Şehidi çocukları Osman, Aras Kaan ve babası Osman tabutu öpüp gözyaşlarıyla uğurladı. Şehidin annesi Cennet ise, ’’Barışım’’ diyerek törende gözyaşı döktü.

Şehidin 7 aylık kızı Güneş de annesi Gülşah’ın kucağında törene katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehidin ailesiyle görüşüp başsağlığı dileyip aileyi teselli etti.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra kent protokolü ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaş katıldı.

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