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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş, Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı sırada, kendisini almaya gelen polislerin üzerine ateş açtı. Saldırının ardından kaçan Karataş, özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Operasyon esnasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memurlarından Barış Göl, kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel harekat polisleri, kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı.
Özel harekat polisleri, kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı.

Kahramanmaraş'ta, cinayetten aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine buraya giden polis ekibine silahla ateş açıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Muhammet Karataş (22) olduğu belirlenen saldırganın, cinayet şüphelisi olarak arandığı ve saldırıyı da Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı esnada polislerin kendisini almaya gelmesi üzerine yaptığı belirlendi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik kent genelinde operasyon başlatıldı. Özel harekat polisleri, saldırganı kısa süre sonra yakaladı.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.


AA

AA

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