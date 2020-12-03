Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Kahramanmaraş'ta, cinayetten aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine buraya giden polis ekibine silahla ateş açıldı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Muhammet Karataş (22) olduğu belirlenen saldırganın, cinayet şüphelisi olarak arandığı ve saldırıyı da Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı esnada polislerin kendisini almaya gelmesi üzerine yaptığı belirlendi.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik kent genelinde operasyon başlatıldı. Özel harekat polisleri, saldırganı kısa süre sonra yakaladı.
Silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
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