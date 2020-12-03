Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu Cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş, Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı sırada, kendisini almaya gelen polislerin üzerine ateş açtı. Saldırının ardından kaçan Karataş, özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Operasyon esnasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memurlarından Barış Göl, kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 11:53 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 13:41 Yeni Şafak