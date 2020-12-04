Cinayet zanlısı polisi şehit etti

Kahramanmaraş’ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, saldırgan yakalandı. Antalya’da 27 Kasım’da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı öldürdüğü iddiasıyla aranan Muhammet Karataş’ın (22) eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Muhammet Karataş kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı.

DİDİK DİDİK ARANDI

Açılan ateş sonucu biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden Barış Göl (40) kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel Harekat polisleri otele operasyon düzenledi. Otelden kaçan zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

Şüphelinin olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Otelin kapısından koşarak çıkan şüpheli polislerce yakalandı.

MERMİ ALIRKEN YAKALANDI

Ekipler, zanlı Muhammet Karataş’ı Oduncular Sitesi’ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı. Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı. Saldırganın ameliyata alındığı belirtildi. Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi. Bu arada, zanlıyla irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. Karataş’ın, Kahramanmaraş’a geldiğinde S.Ç’nin yanında 2-3 gün kaldığı öğrenildi.

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Geride 3 çocuğu kaldı

Şehidin Osmaniye’de yaşayan annesi Medine ve babası Osman Göl’ün, saldırı haberini almaları üzerine Kahramanmaraş’a gittikleri, eşi Gülşah Göl ve 3 çocuklarının da Kahramanmaraş’ta ikamet ettikleri öğrenildi. Göl’ün cenazesinin bugün Osmaniye Asri Mezarlığı Kompleks Camisi’nde kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.