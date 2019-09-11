En acı yük: 3 aylık torununun cenazesini kucağında götürdü

Adana'daki olay, Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören annesi eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi.

Cihan Yılmaz, bebeğini alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Bebek burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doktorların, bebeğin nefes borusuna mama kaçması sonucu nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Aykut Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otomobille götürüldü

Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torununun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde kucağına alarak teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.

Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.