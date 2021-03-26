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3. SAYFA KOCAELİ

Engelli genci dövmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: 'Delikanlı' lakaplı Fırat K. tutuklandı

İzmit’te, Engin E’yi darp edip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Engelli genci dövmesi Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı: Delikanlı lakaplı Fırat K. tutuklandı
Fırat K.

Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E, ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E, Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E’yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.


Engin E’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K’yı yakaladı. Gözaltına alınan Fırat K., ters kelepçe ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Kavgada yakalandı

İzmit’te kavga ihbarına giden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü. Burada yapılan kimlik kontrolünde ise, şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yakalama kararı çıkartılan Fırat K. olduğu belirlendi. Hemen gözaltı işlemi yapılan Fırat K, sorguya alındı.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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