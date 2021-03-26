Gündem Engelli genci döven Delikanlı lakaplı Fırat K seri saldırganmış Yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı
3. SAYFA KOCAELİ

Engelli genci döven 'Delikanlı' lakaplı Fırat K. seri saldırganmış: Yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de kendisi gibi işitme engelli bir vatandaşı darp ettiği gerekçesiyle tepki toplayan ve sonrasında gözaltına alınan Fırat K. isimli zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan "Delikanlı" lakaplı zanlının yeni şiddet görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Engelli genci döven Delikanlı lakaplı Fırat K. seri saldırganmış: Yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı
Görüntülerde Fırat K, yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ediyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fırat K’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı.

Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Fırat K’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ettiği görülüyor.


Bir diğer görüntüde ise Fırat K’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

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