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Delikanlı lakaplı Fırat K. 'kavgada' yakalandı! Engelli genci öldüresiye döven Fırat K. gözaltında

Engelli genci öldüresiye dövmüştü: O cani 'kavgada' yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplayan zanlı 'Delikanlı' lakaplı Fırat K. yakalandı. Öte yandan polis ekiplerinin kavga ihbarına gittiklerinde gözaltına aldıkları şahsın Delikanlı lakaplı 'Fırat K.' olduğunu belirledikleri öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Delikanlı lakaplı Fırat K. kavgada yakalandı! Engelli genci öldüresiye döven Fırat K. gözaltında
Gözaltına alınan şahıs ters kelepçe ile polis merkezine getirildi.

Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E’yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Engin E’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.


Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K’yı yakaladı. Gözaltına alınan Fırat K., ters kelepçe ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kavgada yakalanmış

İzmit’te kavga ihbarına giden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü. Burada yapılan kimlik kontrolünde ise, şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yakalama kararı çıkartılan Fırat K. olduğu belirlendi. Hemen gözaltı işlemi yapılan Fırat K, sorguya alındı.

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