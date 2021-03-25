Hayat Milyonları ayağa kaldıran görüntüler Engelli genci dövüp sosyal medyada paylaştılar
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Milyonları ayağa kaldıran görüntüler: Engelli genci dövüp sosyal medyada paylaştılar​

Milyonları ayağa kaldıran görüntüler: Engelli genci dövüp sosyal medyada paylaştılar

İzmit'te işitme engelli Engin E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., kayıplara karıştı. Polis, her yerde Fırat K.'yi ararken sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile yapılan paylaşımlar, trend topic oldu.

Haber Merkezi DHA
Milyonları ayağa kaldıran görüntüler: Engelli genci dövüp sosyal medyada paylaştılar​
'Delikanlı' lakaplı Fırat Delikanlı, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı. Engin D.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Tweetter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

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150 TL’LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.'den şikayetçi olan Engin E.'nin ifadesine ulaşıldı. Engin E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • “Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖSTERDİ

Bu sırada araya giren Fırat K.'nin kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin D.,"‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’den şikayetçiyim” dedi.
Öte yandan Fırat K.'nin poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi

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